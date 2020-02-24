1月證券劃撥存款餘額續創新高 資金動能充裕

（中央社記者潘姿羽台北24日電）武漢肺炎疫情影響市場信心，台灣今天上演股匯雙殺戲碼。不過觀察央行發布的1月金融概況，疫情衝擊並未完全顯現，且反映散戶動能的證券劃撥存款餘額衝上新台幣2兆960億元，續創歷史新高紀錄。

央行今天公布1月金融概況，受到資金匯入影響，M1B及M2年增率分別上升為7.61%及4.60%，「黃金交叉」續航；央行官員表示，今年農曆春節落在1月，外匯存款增加、通貨淨額及活期存款都較多，其中有不少季節性因素，將1、2月經濟數據合併來看，會比較合宜。

至於反映散戶動能的證券劃撥存款餘額，1月攀升至2兆960億元，續創歷史新高，且較去年12月大增211億元；央行官員說，1月M1B（包括通貨淨額及活期性存款）日平均超過19兆元、M2（包含M1B及定期存款）日平均也有46兆元，「資金動能是沒有問題的」。

1月外匯存款同樣寫下新高紀錄，來到6兆2864億元，年增率8.51%，則創下2018年8月以來最大增幅。

央行官員說明，這當中也有農曆春節的季節性因素，因為很多廠商會把國外貨款匯回，作為發放年終獎金等用途，以及因應其他資金調度需求；另一方面，也有部分原因是民眾認為新台幣匯率表現不錯，選擇把新台幣換成外幣存款所致。（編輯：張良知）1090224