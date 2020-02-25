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雲達攜手英特爾 推雲端技術延伸5G和邊緣運算

最新更新：2020/02/25 15:46

（中央社記者潘智義台北25日電）廣達電腦旗下資料中心解決方案廠商雲達科技今天表示，與英特爾（Intel）合作，將雲端技術延伸至5G和邊緣運算將會是下一階段網路轉型的重點。

英特爾透過與雲達等合作夥伴進行強大的生態系統協作，第2代Intel Xeon可擴充處理器與OpenNESS等開源軟體的結合，逐漸將邊緣運算落實為可供企業用戶使用的選項。

雲達提供客戶完整的5G端到端硬體產品與解決方案，涵蓋本地通用客戶端設備、邊緣運算（edge computing）、5G新無線電（5G NR）和5G核心網路（5G Core）、及服務保證與應用等。鑒於5G將於2020年起開始大幅部署，雲達專注於打造未來基礎架構，以期即刻實現先進技術，提供具備雲端原生架構以及雲端AI功能的解決方案給電信營運商與企業使用者。

面對5G浪潮，雲達強調，早已提前與合作夥伴及客戶共同執行多項專案，以應對未來的複雜挑戰，包含去年發表的日本樂天雲端原生行動網路（cloud-native mobile network），做出更新、提出中央單元、分散單元（Open RAN DU/CU）解藕式架構，以及與中國移動合作機器學習的資料湖泊計畫。

雲達認為，5G革命正在發生，而5G發展與增強型行動寬頻通訊、超可靠度和低延遲通訊、與大規模機器型通訊等應用情境密不可分，已與合作夥伴攜手實現網路功能虛擬化架構，協助電信營運商由傳統電信機房轉型為5G資料中心，加速實現新服務。（編輯：趙蔚蘭）1090225

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