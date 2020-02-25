欣葉食藝軒撤出 台北101：洽詢知名餐飲集團合作

（中央社記者吳柏緯台北25日電）欣葉食藝軒將於月底撤出台北101，台北101今天表示，空出的櫃位已積極展開招商，過去不少國內外知名餐飲集團前來詢問合作的機會；新的合作夥伴預計今年年內就會確定。

於台北101第85樓的「欣葉食藝軒」，是全台首家高樓景觀的台菜餐廳，因合約到期，將在2月29日結束營業。外界除了關注欣葉集團未來是否會在其他地點重新開設欣葉食藝軒，空出來的櫃位將由什麼樣的品牌進駐也引人好奇。

台北101營運長劉家豪受訪時指出，目前台北101已經積極展開招商作業，對於進駐的餐飲類型並未設限，但是101會考量消費者的需求、業者與101的互補性，以及如何提升彼此的國際能見度。

劉家豪表示，過去有不少國內外的知名餐飲集團，對於進駐台北101深感興趣，此外，也有不少由中南部發跡的餐飲集團，希望能到台北拓展市場，而他們理想的合作夥伴就是台北101。他進一步說明，這些餐飲集團都是招商洽談的對象，不過在確認之前不方便透露名單。

劉家豪說，由於101希望能找到長久的合作夥伴，因此招商洽談需要不少時間，加上目前因為疫情帶來的不確定因素，都可能會拉長時程。依照目前內部規劃，在今年年內就會定案。

劉家豪指出，除了觀光客以外，不少的本地客選擇到101慶祝生日、婚宴與家族聚餐。台北101已經建立起屬於自己的垂直社區，大樓的租戶與商務客，都會在台北101用餐消費，而且101有高度與國際能見度的優勢，也會希望合作夥伴能與101相輔相成，共同提升品牌形象。（編輯：黃國倫）1090225