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壽險業不畏匯損1月大賺233億 淨值同步創新高

最新更新：2020/02/25 20:55

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會今天表示，受新台幣貶值影響，壽險業今年1月有新台幣222億元匯兌損失，但1月稅前盈餘達233億元，年成長高達406.5%；壽險業淨值攀至1兆9866億元，創歷史新高。

金融監督管理委員會保險局今天公布1月保險業最新損益、淨值及匯兌損益情況。截至今年1月底，壽險業匯兌收益有501億元，但避險成本高達751億元（含避險工具本身成本599億元及避險工具換匯成本152億元），加上動用外匯價格變動準備金28億元，1月壽險業累計淨匯損為222億元。

儘管壽險業面臨匯損壓力仍大，但扣除匯損，今年1月稅前盈餘仍有233億元，較去年同期增加187億元，年成長高達406%；另外，產險業1月稅前盈餘有16億元，年增45.5%。

保險局官員表示，主要因為去年跟今年股票市場表現不錯，壽險業手上股票評價利益增加所致。

至於淨值方面，保險局也統計，整體保險業今年1月淨值達2兆1220億元，較2019年同期成長53.5%，其中壽險業淨值1兆9866億元，年增達57.4%，創下歷史新高紀錄；產險淨值則攀上1354億元，年成長12.4%。

保險局表示，整體來看，今年1月底壽險業資產約29.8兆元，國外投資約17.7兆元，新台幣兌美元匯率相對於上月貶值幅度為0.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達518億元，較上月減少28億元。（編輯：張均懋）1090225

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