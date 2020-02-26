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同欣電併勝麗拚CIS專業封測最大 年底月產能翻倍

最新更新：2020/02/26 11:18

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨也是同欣電董事長陳泰銘表示，同欣電合併勝麗後將成為最大CMOS感測元件專業封測代工供應商，同欣電今年底月產能可望倍增。

國巨今天上午舉行股東臨時會，通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）案。會後陳泰銘接受媒體採訪。

中央社記者問及同欣電與勝麗合併進展和CMOS影像感測元件（CIS）封測市況，陳泰銘指出，智慧型手機鏡頭增加，帶動CMOS影像感測元件供不應求，同欣電和勝麗合併後，可望成為日本索尼（Sony）和韓國三星（Samsung）以外，提供CMOS影像感測元件專業封測代工的最大供應商。

在分工部分，陳泰銘表示，同欣電主要布局手機應用CIS元件封測，勝麗布局車用，雙方合作布局未來3年到5年應用。

在CMOS封測元件產能方面，陳泰銘表示，目前同欣電產能滿載，目前每月產能約8萬片，預估第1季月產能提升到10萬片，規劃今年底月產能倍增，成長到15萬片至16萬片。

對於同欣電是否引進策略性夥伴，陳泰銘指出，同欣電沒有引進策略性投資人的計畫，主要是透過國巨的全球通路擴展客戶群。（編輯：鄭雪文）1090226

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