台股重挫 鴻海受累跌破80元

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美股重挫，台股今天早盤下跌逾200點，一度跌破年線，鴻海股價也無法倖免，開盤跌破80元，最低來到78.1元，下跌2.7%，市值來到新台幣1.08兆元。

隨後鴻海股價跌幅漸收斂，來到79.2元，下跌1.37%。

投資人擔憂武漢肺炎疫情對經濟造成重大衝擊，全球股市震盪，美股道瓊指數上週跌幅逾12%，創近12年來最糟表現。台股今天早盤也重挫逾200點，一度跌破年線11058點。

鴻海將於3月3日下午舉行法人說明會，讓投資法人瞭解鴻海今年第1季營運展望。外界也關注武漢肺炎疫情對中國大陸廠區影響及復工狀況。

法人指出，鴻海集團大約有75%產能位於中國，各地方政府復產的時間和要求有所不同，此外需考量其他省份的工人回到廠區需要14天不等的檢疫觀察期。

法人預期受到疫情影響，鴻海第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季季減42%，比去年同期下滑5%，將是11個季度來低點，每股純益可站上1.2元。

鴻海重申不針對單一廠區及產能狀況發表評論，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。（編輯：趙蔚蘭）1090302