疫情衝擊 壽險業再調降台幣保單宣告利率

（中央社記者劉姵呈台北2日電）武漢肺炎疫情升溫，衝擊股債市，為了反映市場利率及成本，3月起，國泰、新光、三商美邦及全球人壽新台幣利變保單帶頭降息，調降約10至15個基本點，主力保單利率已逼近2%。

國泰人壽今天表示，3月起新台幣保單宣告利率將調降10個基本點（1基本點等於0.01百分點）。國壽2月才剛調降利率，當時新台幣保單最低已降至2.1%，3月調整完後，宣告利率逼近2%。

新光人壽也決議，3月起新台幣利變保單宣告利率將調降10個基本點，最高宣告利率水準有2.2%；三商美邦人壽新台幣利變保單則調降約15個基本點，主力保單利率大約降至2.15%。

全球人壽的新台幣及美元保單宣告利率最多也是調降10個基本點，主力保單利率仍在2.15%至2.3%之間。

其他壽險公司包括富邦人壽、台灣人壽、中國人壽及南山人壽3月則決議不調整新台幣及美元宣告利率，維持2月利率水準。

壽險公司主管向中央社記者表示，各國央行寬鬆貨幣政策，及近期武漢肺炎疫情，衝擊全球經濟成長，使得債券殖利率不斷往下修正、重挫國際股市，壽險業為了反映市場利率及成本，不得不降息。

這名主管表示，壽險業新台幣海外投資避險成本較高，因此多數壽險公司會先調降台幣保單的宣告利率，且美元保單去年已多次調整，此次暫不調整。

回顧2019年，利變型壽險宣告利率已多次調降，新台幣保單從最高點2.98%，一路降至2.15%，今年3月調整完後，已逼近2%，面臨「保2戰」；另外，美元保單也從最高4%，一路降至最低3.15%，少數壽險公司仍維持在3.3%。（編輯：鄭雪文）1090302