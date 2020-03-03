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鴻海大陸廠區復工持續 股價走堅收復80元

最新更新：2020/03/03 09:31

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海今天下午將舉行法人電話說明會，中國大陸主要廠區復工持續。鴻海今天早盤股價走堅，收復80元大關，最高來到81.2元，上漲2.52%，市值來到新台幣1.12兆元。

鴻海今天下午將舉行法人說明會，讓投資法人瞭解鴻海今年第1季營運展望。外界也關注武漢肺炎疫情對中國大陸廠區影響及復工狀況。

中國媒體日前報導，鄭州富士康在2月27日生產線開啟夜班。富士康向招聘仲介開出人民幣5000元到7500元的返工費用，以及給員工疫情補貼等，以促進招聘作業。

在太原廠區，報導引述富士康太原人事部門工作人員消息，員工即使去年辭職離開，現在再次入職，也可享受出勤90天有人民幣6000多元的新入職獎勵。

在煙台廠區，報導指出，老員工在2月底之前工作滿10天，獎勵一個月工資；在2月底之前上班天數在5至10天，獎勵半個月工資。

媒體報導，日本任天堂Switch遊戲機熱銷，供應鏈未全數復工，生產量不足大缺貨，近期任天堂大量急單湧入主力代工廠鴻海，鴻海組裝Switch的山東煙台廠祭出高獎金找人生產趕工出貨。

對於上述消息，鴻海重申不針對單一廠區及產能狀況發表評論。受新冠肺炎疫情影響，公司在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對於全年營收確實會有負面影響。（編輯：趙蔚蘭）1090303

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