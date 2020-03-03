更多編輯台推薦新聞：
韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫
國際

韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
國際

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念
生活

日月潭九蛙全露視為乾旱指標 水利署：錯誤觀念

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

全球口罩荒 台灣2月進口量腰斬

最新更新：2020/03/03 21:02

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）海關今天公布2月防疫物資進出口情形，反映需求，N95口罩、防護衣等進口量均大增，一般口罩因中國減少對外出口，使2月進口數量較1月幾近腰斬，消毒劑、酒精也有進口變難的現象。

武漢肺炎疫情期間，為掌握防疫物資情形，財政部關務署每月初會就防疫物資發布初步進出口統計，2月發佈範圍包括N95口罩、一般口罩、消毒劑成品、酒精、防疫用防護衣、防疫用塑膠衣著及附屬品、防疫用護目鏡及體溫計等8項。

其中作為民生防疫必需品的一般口罩、酒精及消毒劑成品等3項，比起1月，2月明顯出現進口變難現象，反映國內自行增產的必要性。

2月一般口罩進口2353.5萬片，月減49.4%，幾乎腰斬，並創2年半來新低，主因在於過去一般口罩9成仰賴中國進口，但2月從中國進口量比1月驟減2982.6萬片，雖然臨時大幅改由自律賓進口，但仍難補足缺口。

消毒劑成品2月進口77.6萬公斤，也月減25.1%，主因一樣也是因為過去主要仰賴中國，但因中國當地需求升溫，減少對外出口，導致整體進口量縮減；酒精2月進口255.9萬公升，月減24.1%，主因為主要進口國巴基斯坦減少出口所致。

另一方面，同樣反映國內防疫需求增加，包括N95、防疫用防護衣、防疫用塑膠衣著及附屬品、防疫用護目鏡及體溫計等5項產品，2月進口數量都比1月大增。

其中2月N95口罩進口136.6萬片，月增1.9倍，創4年半來新高；防護衣進口近7萬打，也月增1.3倍；防疫用塑膠衣著及附屬品進口4.1萬組，月增近60倍，且單月就已逼近去年全年進口數量。

觀察進口來源，除N95口罩主要由美國進口，防護衣、防疫用塑膠衣著主要進口國皆為中國。（編輯：鄭雪文）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報