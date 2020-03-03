全球口罩荒 台灣2月進口量腰斬

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）海關今天公布2月防疫物資進出口情形，反映需求，N95口罩、防護衣等進口量均大增，一般口罩因中國減少對外出口，使2月進口數量較1月幾近腰斬，消毒劑、酒精也有進口變難的現象。

武漢肺炎疫情期間，為掌握防疫物資情形，財政部關務署每月初會就防疫物資發布初步進出口統計，2月發佈範圍包括N95口罩、一般口罩、消毒劑成品、酒精、防疫用防護衣、防疫用塑膠衣著及附屬品、防疫用護目鏡及體溫計等8項。

其中作為民生防疫必需品的一般口罩、酒精及消毒劑成品等3項，比起1月，2月明顯出現進口變難現象，反映國內自行增產的必要性。

2月一般口罩進口2353.5萬片，月減49.4%，幾乎腰斬，並創2年半來新低，主因在於過去一般口罩9成仰賴中國進口，但2月從中國進口量比1月驟減2982.6萬片，雖然臨時大幅改由自律賓進口，但仍難補足缺口。

消毒劑成品2月進口77.6萬公斤，也月減25.1%，主因一樣也是因為過去主要仰賴中國，但因中國當地需求升溫，減少對外出口，導致整體進口量縮減；酒精2月進口255.9萬公升，月減24.1%，主因為主要進口國巴基斯坦減少出口所致。

另一方面，同樣反映國內防疫需求增加，包括N95、防疫用防護衣、防疫用塑膠衣著及附屬品、防疫用護目鏡及體溫計等5項產品，2月進口數量都比1月大增。

其中2月N95口罩進口136.6萬片，月增1.9倍，創4年半來新高；防護衣進口近7萬打，也月增1.3倍；防疫用塑膠衣著及附屬品進口4.1萬組，月增近60倍，且單月就已逼近去年全年進口數量。

觀察進口來源，除N95口罩主要由美國進口，防護衣、防疫用塑膠衣著主要進口國皆為中國。（編輯：鄭雪文）1090303