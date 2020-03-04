大江訂單能見度不佳 外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北4日電）保健食品廠大江訂單能見度不佳，美系與港系外資維持賣出、減碼評等，目標價皆給予190元；日系與亞系外資重申劣於大盤、中立評等，目標價下修到210元、255元。

大江股價今天開高後翻黑，盤中低點來到231.5元、跌幅約1.7%，隨後維持平盤下整理。

美系外資表示，大江今年1月營收創單月新低，預期2月營收將月增個位數百分比、年減30%至35%，主要受到訂單能見度不佳的影響，預估第1季營收將季減18%。由於大江82%營收來自中國大陸，武漢肺炎疫情恐影響終端需求，維持大江「賣出」評等及目標價190元。

港系外資認為，大江原本目標力拚今年第2季復甦，恐延後至少一季，原因是大江的上海廠產能利用率目前只有40%，且整體訂單能見度仍偏低、僅約6週左右；因此將大江2020年、2021年每股盈餘預估值調降0.2%、0.6%至12.88元、15.4元，維持「減碼」投資評等與目標價190元。

日系外資指出，大江雖看好2020年業績將優於2019年，但目前訂單能見度僅45天，並未給出明確的營運展望。考量中國大陸總體經濟環境不佳、消費支出減少，大江恐需要更多時間改善基本面，重申大江「劣於大盤」評等，目標價從288元下修到210元。

亞系外資表示，大江在中國市場的復甦腳步受到武漢肺炎疫情的短期影響，但大江也會力拚歐洲與美國業務來降低營收過度集中的風險，推估2020年營收將與去年持平、2021年營收將年增16.6%，維持「中立」評等，目標價從330元調降到255元。（編輯：張良知）1090304