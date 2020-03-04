智伸科中國兩生產基地 復工率達8成

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科指出，中國大陸嘉善廠與東莞廠兩個生產基地整體復工率，已達8成左右，復工後，疫情對整體生產運作、物流運輸等影響有限。

觀察武漢肺炎疫情影響，智伸科表示，儘管疫情仍在延燒，但公司全體同仁謹慎處理疫情發展所需的應對措施，包含全面執行環境消毒工作、準備相當數量防疫醫用物資、即時掌握所有員工健康狀況，截至目前為止，嘉善廠與東莞廠整體復工率，已達8成左右水準。

此外，智伸科近年積極導入各廠區自動化設備、落實彈性調配產能等，復工後，疫情對整體生產運作、物流運輸等影響有限。

觀察在手訂單與業務接單，智伸科指出，未接獲主要客戶通知取消訂單，甚至可望受惠市場技術發展趨勢，提高主要客戶詢問智伸科合作開發的可能性。

智伸科自結2月合併營收2.6億元，較1月3.51億元減少26%，比去年同期3.08億元減少15.53%。

累計今年前2月智伸科自結合併營收6.12億元，較去年同期7.2億元減少15.05%。

公司表示，配合中國大陸地方政府防疫工作，延到2月10日復工，影響部分訂單出貨時程，在復工後積極調整產能分配完成出貨。（編輯：楊玫寧）1090304