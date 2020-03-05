投資台灣再傳捷報 4企業加碼60億元

（中央社記者吳柏緯台北5日電）擴大投資台灣再傳捷報，共有東貝光電、汎銓科技、麥豐密封科技與昕琦科技等4家企業加碼投資，總金額達到新台幣60億元，其中單筆最高達19億。

投資台灣事務所今天通過4項擴大投資台灣的投資案，總投資金額達新台幣60億元。經濟部說明，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已帶動379家企業投資，金額約8759億元，預估創造7萬4377個本國就業機會，後續約有80家企業排隊待審。

今天通過審查的東貝光電是國內供應LED TV背光源最大廠，全球市占率超過20%，在三重、五股及中國揚州皆有生產基地。為了因應整體大環境變動，加速開發高附加價值及高單價產品的需求，將斥資逾19億元在新北市五股工業區增設6條智能化產線，打造100%台灣製造的Mini / Micro LED產品，招募78位本國人才。

專攻半導體材料分析的汎銓科技，是全球半導體產業中，少數聚焦材料分析的專業廠商。看好未來半導體高階製程蓬勃發展，加上5G應用商機持續推升，決定在新竹市投資超過12億元添購分析設備，以滿足龍頭大廠客戶的多樣化需求。同時招募85位本國高階製程研發分析人才，使台灣晶圓代工製造持續領先全球。

醫療器材商昕琦科技，專注軟式隱形眼鏡及醫療用光學產品研發、設計及製造，是全球為數不多具備「濕式注模法」先進製程的隱形眼鏡製造廠。預期未來業績將倍數成長，因此打算斥資19億元加速擴廠，除了在現有楊梅廠房建置無塵室，同時新建楊梅二廠，導入21條自動化隱形眼鏡生產線。此次投資將可為大桃園地區帶來409個本國就業機會。

麥豐密封科技深耕高階密封元件近50年，強大研發團隊取得全球十餘個國家近100項專利與認證，是全球唯一設置一級無塵室的密封公司，也是唯一一家與世界級半導體大廠擁有共同專利的密封企業。

由於密封元件是跨國界高度競爭的產業，為了維持競爭力，麥豐將加碼投資台灣，在桃園楊梅建置自動化新廠，新增10條產線專攻汽車、半導體、醫療、電動車電池及新綠能等高精密度密封產品，從研發、製造到完成一手包辦。（編輯：鄭雪文）1090305