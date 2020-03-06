道瓊指數重挫969點 台股短線看美股臉色

美股本週震盪加劇，法人表示，台股短線還是看美股臉色，至於個股則是看基本面。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北6日電）美股本週震盪加劇，道瓊指數收盤重挫969點，一反昨天飆漲逾千點的走勢。法人表示，台股短線還是看美股臉色，至於個股則是看基本面，包含公布去年獲利數字及2月業績。

武漢肺炎疫情蔓延，擔憂經濟的投資人搶進美債避險，促使美債殖利率再創新低。美股開低走低，道瓊工業指數一度大跌近1150點，終場重挫969.58點，跌幅3.58%，收在26121.28點。標準普爾500指數下挫106.18點，跌幅3.39%，收在3023.94點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌279.49點，跌幅3.1%，收在8738.59點。

台股昨天上漲122.47點，收在11514.82點，成交值新台幣1438.67億元。三大法人同步買超，合計買超31.98億元，其中自營商買超7.72億元、投信買超14.61億元、外資及陸資買超9.65億元。

股王大立光2月受到部分客戶延後復工影響，合併營收下滑至36.73億元，較1月衰退11%，相對去年同期則成長45%，優於預期。大立光預估，3月拉貨動能可望優於2月。

金管會主委顧立雄昨天表示，開年第一天台股跌了快700點後，從投資人的狀況來看，沒有像美股大起大落的狀況，雖然700點沒回補，但每一次都隨著疫情變動，產生理性震盪整理格局。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股短線還是看美股臉色，至於個股則是看基本面，包含公布去年獲利數字及2月業績。業績好，股價剛漲起來且技術面的KD值才見黃金交叉，比較會漲；業績好，但股價已經大漲且KD值較高，可能漲不動。業績不好，股價已大漲，可能回跌。（編輯：黃國倫）1090306