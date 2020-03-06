斷鏈危機拉警報 原料藥成資金轉進新標的

（中央社記者韓婷婷台北6日電）武漢肺炎衝擊全球原料藥生產重鎮中國，隨著疫情持續延燒，製藥原料斷鏈風險拉警報；加上印度限制26種原料藥出口，引發全球供應鏈緊張，激勵今天資金轉向台灣原料藥廠點火強攻。

疫情風暴持續擴大，防疫概念股從原先的口罩、額溫槍、疫苗、醫材等族群擴散至原料藥，今天包括神隆、永日、中化生、生泰均攻上漲停，抗生素藥廠展旺也強漲逼近漲停，旭富漲幅接近7%，相關族群價量齊揚。

中國原料藥廠供應鏈受到武漢肺炎疫情影響，至今仍無法完全復工，由於武漢肺炎快速蔓延，全球確診病例持續攀升；學名藥生產大國印度3月3日決定禁止26種製藥原料及相關藥品出口，其中包括乙醯胺酚（Paracetamol，為普拿疼、百服寧等止痛藥的主要成分）。

印度宣布禁止原料藥出口，引發各國缺料疑慮。根據衛福部食藥署調查，台灣約有3成學名藥的原料藥是來自中國，最新盤點發現，所有藥商供應的儲備量都有4個月，醫院儲備量也有3個月到半年，食藥署雖然發現有部分藥品短缺，但都有替代藥品，暫時不用擔憂。

法人表示，藥廠多有2到3個月備料，衝擊不大。但時間如拖長到半年，就有斷料問題，中國原料藥供應若持續受阻，缺料疑慮則越來越大，其中包括解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等治療藥品壓力較大。（編輯：張良知）1090306