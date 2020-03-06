台中地標亞緻大飯店收攤 退券機制公布

（中央社記者郝雪卿台中6日電）矗立台中市13年的地標飯店亞緻大飯店不敵疫情重創，麗緻餐旅集團事業開發部副總經理羅明威今天宣布，台中亞緻大飯店將營業到8日為止，退券機制也在飯店相關網頁公布。

位於台中市勤美誠品商圈的亞緻大飯店，有202間客房，其中46樓的頂餐廳可欣賞絕佳夜景，是情侶約會或訂情的好場景。亞緻飯店從2006年底試營運，2007年3月6日正式對外營運至今13年，現有員工約200人。

羅明威表示，台中亞緻營運以來，在沉重的租金壓力下，經營得很辛苦，期間多次與業主協調仍未得到回應，母公司努力支撐，因為200多名員工是最大的牽掛，但這波疫情發生以來，以商務客及國旅客為主的台中亞緻，住房率從1月的近9成直落到2月的近3成，而疫情還不知何時止血，決定3月8日後停止營業。

對於持有亞都麗緻大飯店公司發行的台中亞緻大飯店有價信託商品禮券者，羅明威指出，都已妥善安排退券機制，詳情在飯店相關網頁及官方粉絲專頁說明。歇業日後的所有大型會議活動訂席及訂房，也將協助轉介同業及進行相關退訂事宜，請所有消費者安心。

羅明威說，廠商的貨款也全部會支付請放心；至於員工的權益，人力資源部會協助轉介同業職缺機會，也會遵照相關法律規定，全力照顧所有員工權益。（編輯：謝雅竹）1090306