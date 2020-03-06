投資台灣方案報捷 逼近9000億元大關

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部今天通過6家中小企業擴大投資新台幣19億元，經濟部表示，投資台灣3大方案已吸引投資8978億元，預估2週後便可突破9000億元大關，後續尚有76家企業排隊待審。

經濟部今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所再通過6家中小企業擴大投資共19億元，「中小企業加速投資行動方案」已通過162家中小企業投資約746億元，帶來6951個本國就業機會。

經濟部統計，投資台灣3大方案已帶動385家企業投資約8978億元，預估創造7萬4563個本國就業機會。

投資台灣事務所發言人何坤松表示，經濟部持續審查三大投資方案，預估總投資額在1、2週內便可突破9000億元大關，後續尚有76家企業排隊待審。另外，經濟部也加強防疫，針對申請的業者改採視訊說明投資計畫、相關簡報，讓業者免於奔波，減少接觸風險。

南台彩藝為因應全球工業智能化趨勢，預計斥資超過8億元把現有2座印刷廠整併至台南科技工業園區，可新增國內32個就業機會，並將添購智能化機械設備以提升印刷技術，並建立新型態商業模式，使生產與銷售端連結，實現印刷行業網路平台化願景。

誠泰科技擅於生產與銷售環保型熱熔膠及自黏式防水膜廠商，將投入逾1億元與招募13名本國人才，在南科高雄園區新建廠房，導入智慧化功能產線，並積極研發環保防水材料技術，未來新廠規劃量產環保型防水材料。

騵大科技規劃投入逾1億在台南新營增設能資源再利用廠，致力開發綠色製程、創新技術及智慧技術，將有效整合製程，以節省能源及成本提升產能，朝向達成零廢棄物、二氧化碳零排放的永續發展目標，預計可創造45個工作機會。

德冠企業專營純鋁、鋁合金等特殊板料及線材，也是政府「國艦國造」政策生力軍，現更積極爭取加入離岸風電運輸船零件供應鏈團隊，布局參與綠能相關產業。德冠企業將投資逾1億元在高雄市和發產業園區建設新廠，預計招募20位本國人力，朝自動化、智慧化邁進。

興隆興工業專營大型零部件製造，由於台中市太平區舊廠不敷使用，為了提升電子、自動化設備及高階精密產品營業占比，決定斥資近6億元在嘉義大埔美精密園區新廠增設產線，同時引進專為離岸風機業務量身打造的特大型加工機台，解決台灣機台太小、風機水下基礎地基限於國外製造的困境。估將可帶來64個本國就業機會。

昭侒水產以創新生技養殖為目標，採用科學養殖新技術，將斥資逾1億元在屏東佳冬鄉新建防疫型室內智慧化養殖場，增設智慧化養殖及監控設備，運用智慧感測裝置強化各項養殖環境條件，以數位管理突破現有養殖技術缺陷。也將利用太陽能提供養殖設施綠色能源，推動傳統養殖業轉型發展綠色新農業，預估可帶來16個本國就業機會。（編輯：鄭雪文）1090306