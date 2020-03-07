亞銀：武漢肺炎衝擊 台灣GDP最糟恐降0.89%

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）亞洲開發銀行（ADB）發布報告表示，因為武漢肺炎帶來的經濟衝擊，在最糟的情況下，台灣今年的國內生產毛額（GDP）可能減少0.89%，中國GDP則可能減少1.74%。

亞銀6日發布報告「2019年冠狀病毒疾病（COVID- 19）爆發對開發中亞洲國家的經濟衝擊」。

亞銀表示，武漢肺炎爆發將在各方面影響中國、開發中亞洲國家和全球經濟活動。亞銀會員國中，除了依賴旅遊業的經濟體外，疫情將對香港、新加坡、台灣、越南等經濟體造成重大影響。

報告指出，如果疫情影響投資人未來展望，可能影響投資意願；旅遊業和商務旅行受衝擊；與貿易和生產相關的其他部門和經濟活動也會受到需求疲軟的溢出效應影響。

在報告中，亞銀設定3種情境，預測武漢肺炎可能造成的經濟衝擊：最樂觀的情況下，疫情在較短時間內受控制，各國旅行禁令和相關預防措施在2個月後逐漸取消；中度影響的情況下，各國相關禁令在3個月後才逐步取消；最糟的情況下，疫情影響曠日持久，各國防疫相關禁令延續達半年，中國消費和投資量都大幅下滑。

亞銀表示，在最糟的情況下，全球經濟將蒙受3470億美元損失，占全球GDP的0.4%；而無論是哪一種情境，中國受到的經濟衝擊都將最大，約占全球經濟影響的2/3。

亞銀會員國中，台灣因為2016到2018年對中國出口占GDP比例近30%，涉及中國的價值鏈約占台灣GDP的5%，亞銀預估，台灣經濟受疫情衝擊幅度也不小。

報告指出，在最樂觀的情況下，台灣GDP將減少0.3%、中國減少0.32%、韓國減少0.08%；中度影響的情況下，台灣GDP將減少0.44%、中國減少0.76%、韓國減少0.13%。

不過，若是最糟的情況，預計台灣GDP將減少0.89%、中國減少1.74%、韓國減少0.31%。（編輯：周永捷）1090307