金管會抓到銀行超收信用卡循環息 要求退款

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會金檢報告指出，去年發現有部分銀行超收民眾信用卡循環利息，包括以無條件進位法計息、分期未繳足額及跨年度新增消費款皆從入帳日計息等違規狀況，要求更改資訊系統，並退還多收的利息。

國人愛刷卡，根據金融監督管理委員會銀行局最新統計，今年1月信用卡刷卡簽帳金額約新台幣2731億元，但信用卡循環信用餘額就有1134億元，平均每月循環利息收入高達12至13億元。

金管會公布最新金檢報告指出，去年金檢時發現有5至6家銀行，因系統錯誤而違規超收民眾信用卡的循環利息，主要有3大缺失。首先，在刷卡分期的部分，發現若民眾在繳款截止日前，若沒有全額繳清當期的分期金時，銀行計算循環利息的起息日，是從「入帳日」開始計算，而非「繳款截止日」。

另外，金管會發現，銀行對信用卡戶計收循環利息是採「無條件進位法」，而非四捨五入；甚至民眾在「跨年度新增消費款」沒有全額繳清，金管會查到，有銀行計算循環息時，也是從「入帳日」起算；換句話說，等於從前一年度起算循環利息。

金管會指出，這些銀行違規超收民眾信用卡的循環利息，主要是因為發卡機構沒有建立信用卡計息的第三方驗證機制。

金管會表示，各發卡機構對信用卡客戶每月所收取違約金及循環信用利息，應要建立由非信用卡部門負責辦理的定期驗證機制，且銀行必須請會計師查核，證明系統計息機制的合理、合法及公平性。

金管會強調，將要求各發卡機構更改資訊系統，並退還多收的利息；同時給予各違規銀行半年系統調整期，要求最早要追溯到2012年6月。（編輯：林興盟）1090309