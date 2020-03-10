油市響空頭警報 台塑四寶市值蒸發千億元

（中央社記者潘羿菁台北10日電）國際油價面臨空頭來襲，加上配發股利創5年新低水準，台塑化早盤股價最低為80元，創近5年新低水準，跌幅逾3%，為四寶當中跌幅最重。這波油市空軍警報，也讓台塑四寶總市值蒸發新台幣1000億元。

法人表示，受到武漢肺炎疫情影響，全球經濟動能疲軟，加上首季為汽油需求淡季，煉油利差平均每桶不到10美元，煉油廠營運相當低迷，如今又碰到產油國擬祭出價格戰，油市空頭警報響起，勢必會讓煉油廠雪上加霜，也讓台塑化股價表現疲弱。

另外，台塑、南亞與台塑化3家公司持股台塑化，一旦台塑化本季繳出虧損成績單，台塑三寶難免必須共同承擔虧損缺口，因此台塑三寶上午開盤一度下挫，台塑股價最低至88.1元，創2年7個月來新低水準，台化股價今天最低來到76.5元，則是近3年新低，不過買盤逐漸支撐讓跌幅收斂至小於1%。

至於跌幅最重的台塑化，9時30分過後股價跌勢逐漸收斂，價位在81元間震盪。

上週五（6日）台塑四寶合計總市值為2兆4242億元，昨天面臨賣壓出籠，瞬間蒸發1000億元，截至目前來到2兆3140億元。（編輯：張均懋）1090310