金控大股東持股透明化 金管會要求建查核機制

（中央社記者劉姵呈台北10日電）金管會規定，7月起，金融機構大股東申報持股時，必須揭露其背後的實質受益人或最終控制權人，但實際查核時發現仍有多家金控尚未落實。金管會要求，大股東必須提供資料，金控須建立實際查核機制。

金融監督管理委員會主委顧立雄將於11日上午赴立法院財委會進行業務概況報告。根據書面報告指出，為強化金融業公司治理，推動金控公司、銀行大股東股權結構透明化，金管會去年底公布「股東持股透明行動方案」；且根據規定，金控及銀行同一人及同一關係人持股逾5%須申報、逾10%必須申請核准。

此外，若同一人及同一關係人持股將採實質認定，包括透過信託架構以直接或間接控制該法人等5大類別，銀行或金控家族實質控有股權者，將不能再當背後藏鏡人。

為提前了解金控落實狀況，金管會表示，金檢時發現仍有金控未確實要求法人大股東提供公司登記資料，辨識實質受益人，也未建立控管與查核機制，以提醒法人大股東要按月申報持股變動。

金管會表示，已要求業者盡快改善，並督導準確落實。7月1日開始，若大股東逾期未依規定申報，不僅持有股份不具有表決權，還會被要求限期處分，並且按照銀行法第128條第3項開罰新台幣200萬至1000萬元。（編輯：趙蔚蘭）1090310