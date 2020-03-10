臻鼎-KY入主先豐 3優勢擴大布局

（中央社記者江明晏台北10日電）全球PCB龍頭臻鼎-KY將以換股方式入主先豐，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，雙方已談4個月，合作有產品、產能、資源互補3大優勢，而在疫情衝擊產業之際，預料市場發展將大者恆大。

臻鼎-KY與PCB大廠先豐今天宣布，考量未來策略發展需要，雙方董事會決議通過以股份轉換方式，由臻鼎-KY發行新股，取得先豐100%股權，股份轉換後，先豐將成為臻鼎-KY100%持股子公司。

臻鼎-KY說明，本次換股比例暫訂為臻鼎普通股每0.2股換發先豐普通股1股，換股比例是參酌臻鼎與先豐近期市場價格與雙方公司財務資訊等，並徵詢外部獨立專家意見，經雙方董事會通過，依市場慣例以雙方股份30天、60天及90天均價計算，先豐換股價率約4至8%，暫訂11月11日為股份轉換基準日，先豐將終止上櫃。

臻鼎-KY發言人凌惇表示，透過股份轉換取得先豐100%股權，以強化臻鼎在車用與高頻領域技術，發揮雙方研發技術與產品線互補優勢，加深與世界級汽車及通訊廠商合作，提高銷售與獲利績效，提升股東權益，而先豐現有人員將全數留任。

沈慶芳表示，取得先豐股權並非「危機入市」，雙方已談了4個月，合併後臻鼎-KY市占率將從原來的6.3%進一步成長，先豐一年營收約74億元，全球PCB占比不到1%。

他進一步指出，雙方合作可達到產品、產能、資源互補3大優勢，兩家客戶有重疊，但產品沒什麼重疊，互補性很強；先豐專攻基地台、汽車雷達板的少量多樣布局，臻鼎-KY則是資通訊應用與大量生產為主。

而在產能與資源互補方面，臻鼎-KY產能多在中國大陸，先豐既有產能則全數位於台灣桃園觀音一帶，有助臻鼎-KY分散產能集中中國的風險，而先豐也能在臻鼎-KY的自動化技術助陣下，擴大產能。

面對疫情波及PCB產業，沈慶芳表示，產業將重演大者恆大、強者恆強的趨勢，不排除今年就會看到有業者退出市場，目前臻鼎-KY訂單沒有問題，但仍得保持危機意識，需要觀察疫情是否會影響到終端消費需求。

受到武漢肺炎疫情波及，延後復工影響，臻鼎-KY的2月營收達新台幣25.58億元，年減44.5%，月減逾6成。沈慶芳預估，在復工率逐漸提升下，3月營收會較2月營收倍增，約略與去年同期持平，今年第2季營收應會優於去年同期。

臻鼎-KY主要生產據點在中國，近期已在印度設廠布局軟板後段模組，預計7月投產，未來也考慮在東南亞布局。（編輯：揚凱翔）1090310