顧立雄：6家銀行超收信用卡循環利息共698萬

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會最新金檢報告指有銀行超收民眾信用卡循環利息，主委顧立雄今天證實，6家銀行超收共新台幣698萬元，民營與公股銀行都有，以民營居多，金管會要求銀行須按照規範標準來計息。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財委會進行業務概況報告，針對多位立委關注銀行超收信用卡循環利息，他表示，主要是檢查局在金檢後發現有部分銀行因為信用卡發卡系統錯誤，以致在計收循環利息發生問題。

他說，尤其是在何時開始計息，起息日必須訂在「繳款截止日」，但有部分銀行是用信用卡分期款「入帳日」計息。

顧立雄說，這6家銀行超收循環利息金額約有698萬元，民營銀行與公股行庫都有，但以民營銀行較多，檢查後金管會已要求違規銀行要按照規定處理，例如退款。

顧立雄表示，因過去系統沒有規範清楚，以致銀行沒有一套完整計息規範，因此現在重點放在制度面應規範更清楚，更重要的是，以後銀行必須按照規範標準來計息。

金管會月初公布金檢報告指出，有6家銀行因系統錯誤而違規超收民眾信用卡的循環利息，包括以無條件進位法計息、分期未繳足額及跨年度新增消費款皆從入帳日計息等違規狀況。金管會要求各發卡機構更改資訊系統，並退還多收的利息；同時給予各違規銀行半年系統調整期，要求退款最早要追溯到2012年6月。（編輯：趙蔚蘭）1090311