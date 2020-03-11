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武漢肺炎下美國力救經濟 油價續從谷底回升

最新更新：2020/03/11 13:12

（中央社新加坡11日綜合外電報導）美國為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）而規劃的刺激經濟措施，抵銷了市場對於俄羅斯與沙烏地阿拉伯打價格戰的擔憂，油價今天持續從近30年來最深的跌幅中反彈。

法新社報導，兩大原油期貨合約西德州中級原油（WTI）及布倫特原油（Brent crude）在亞洲交易都上漲約4%，之後些微回跌。

西德州中級原油每桶交易價格約為35美元，布倫特原油為每桶近39美元。

俄羅斯與沙烏地阿拉伯為了是否減產而爭執，接著沙烏地阿拉伯大砍原油價格，油價於9日應聲下跌將近1/3，是自1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅。

但油價昨天反彈近10%，且美國總統川普為應對2019冠狀病毒疾病導致的經濟衝擊而研擬措施，令投資人感到振奮，油價今天延續漲勢。

川普的計畫包括為航空公司及郵輪公司提供協助，這兩項產業都因疫情受創甚深。

金融服務公司AxiCorp市場策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「白宮行政體系為提振經濟而研擬計畫，讓石油投資人感到安心，價格也找到支撐。」

他說，2019冠狀病毒疾病率先爆發的中國疫情跡象趨緩，疫情嚴重的韓國也已替投資人壓驚。

雖然油價反彈，投資人卻仍在觀望，因為能源業巨擘「沙烏地阿美石油公司」（Saudi Aramco）昨天表示，將讓原油充斥市場，俄羅斯能源部長則不甘示弱地說，俄羅斯也可以增產。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090311

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