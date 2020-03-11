疫情燒復工牛步 瑞銀估中國GDP成長率難保5

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）瑞銀（UBS）今天發布報告指出，武漢肺炎影響經濟活動加上中國復工緩慢，雖預估日後將有需求反彈，但仍難彌補首季缺口，瑞銀再度調降中國今年GDP成長率預測至4.8%。

瑞銀投資研究部亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤今天透過新聞稿指出，雖然中國本土武漢肺炎新增病例持續下降，且政府陸續鬆綁交通管制、逐步復工。不過，復工進度仍偏緩慢，因此，瑞銀下修中國全年GDP成長率至4.8%，較原先預測GDP成長率5.4%，減少0.6個百分點。不過，預估明年GDP成長率有望反彈至6.2%。

瑞銀報告同時也指出，若武漢肺炎擴散全球以及石油價格大幅下挫，將拖累全球經濟走弱，中國第2季GDP成長率恐怕不如預期，若發生此情境，瑞銀預測今年中國GDP成長率可能放緩至4%以下。

另外，若武漢肺炎恐成為全球性流行病，即使中國政府加強政策力度，瑞銀預測，全年GDP成長率恐放緩至3%左右。不過，即便在上述悲觀情境下，瑞銀認為，中國明年GDP成長率均有望反彈至6.5%以上。

中國經濟面臨下行壓力，不過，汪濤預估，人民幣匯率仍將站穩約7元兌1美元，主要因中國央行承諾保持人民幣匯率基本穩定，其他主要經濟體貨幣政策維持寬鬆，以及中國經常帳戶順差可能小幅增加，都將讓人民幣匯率有所支撐。

另外，瑞銀也說，受中國民眾出國旅遊將大幅減少，推估中國今年服務貿易赤字減少1500億美元，全球大宗商品價格走低也有助於支撐貨物貿易順差，瑞銀評估，人民幣兌美元匯率將保持平穩。（編輯：楊凱翔）1090311