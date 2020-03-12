美股道瓊大跌1464點 台股資金出逃壓力沉重

（中央社記者韓婷婷台北12日電）世界衛生組織宣布武漢肺炎全球大流行，美國總統川普救市措施不明，道瓊指數重挫1464點，11年多頭告終，分析師認為，台股資金出逃壓力仍沉重，年線11083點恐難站回。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情蔓延，投資人信心潰散，道瓊工業指數終場下跌1464.9點、跌幅5.86%、收在23553.22點，NASDAQ下跌392.2點、跌幅4.7%、收在7952.05點，S&P 500下跌140.85點、跌幅4.89%、收在2741.38點，費城半導體下跌93.96點、跌幅5.67%、收在1562.54點。

台股11日下跌109.79點，收在10893.75點，成交值新台幣1745.63億元。自營商賣超84.64億元，投信買超8.68億元，外資及陸資賣超207.61億元，合計賣超新台幣283.57億元。

分析師指出，武漢肺炎疫情持續延燒，對全球經濟造成的傷害持續擴大，繼美國聯邦準備理事會（Fed）緊急降息後，英國央行也跟進，不過未能有效紓解恐慌的市場氣氛，投資人仍在等待更強力的救市措施，油價是否能夠回穩，也是觀察經濟前景的櫥窗。

分析師認為，在國際股市劇烈震盪下，市場相對淺碟的台股難逃波動，融資也將面臨斷頭壓力，在降息風潮下，台股的高殖利率特性可望吸引長期資金進駐，加上若市場出現不理性跌勢，主管機關已喊話備妥對策，央行也釋出可能降息的風向，對於市場是否具穩定作用，仍有待觀察。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）因應武漢肺炎疫情的刺激措施不足以吸引投資人，同時歐美市場持續疲軟全面收黑，英國倫敦FTSE 100指數下跌83.71點或1.40%，以5876.52點作收。德國法蘭克福DAX30指數下滑36.81點或0.35%，收在10438.68點。法國巴黎CAC 40指數下挫26.36點或0.57%，收4610.25點。（編輯：黃國倫）1090312