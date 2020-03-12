更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎防疫 淡水無極天元宮籲不要來賞櫻
生活

武漢肺炎防疫 淡水無極天元宮籲不要來賞櫻

武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫
生活

武漢肺炎／布口罩12日起開放出口 助海外國人防疫

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0預購網址公布 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

美股道瓊大跌1464點 台股資金出逃壓力沉重

最新更新：2020/03/12 08:03

（中央社記者韓婷婷台北12日電）世界衛生組織宣布武漢肺炎全球大流行，美國總統川普救市措施不明，道瓊指數重挫1464點，11年多頭告終，分析師認為，台股資金出逃壓力仍沉重，年線11083點恐難站回。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情蔓延，投資人信心潰散，道瓊工業指數終場下跌1464.9點、跌幅5.86%、收在23553.22點，NASDAQ下跌392.2點、跌幅4.7%、收在7952.05點，S&P 500下跌140.85點、跌幅4.89%、收在2741.38點，費城半導體下跌93.96點、跌幅5.67%、收在1562.54點。

台股11日下跌109.79點，收在10893.75點，成交值新台幣1745.63億元。自營商賣超84.64億元，投信買超8.68億元，外資及陸資賣超207.61億元，合計賣超新台幣283.57億元。

分析師指出，武漢肺炎疫情持續延燒，對全球經濟造成的傷害持續擴大，繼美國聯邦準備理事會（Fed）緊急降息後，英國央行也跟進，不過未能有效紓解恐慌的市場氣氛，投資人仍在等待更強力的救市措施，油價是否能夠回穩，也是觀察經濟前景的櫥窗。

分析師認為，在國際股市劇烈震盪下，市場相對淺碟的台股難逃波動，融資也將面臨斷頭壓力，在降息風潮下，台股的高殖利率特性可望吸引長期資金進駐，加上若市場出現不理性跌勢，主管機關已喊話備妥對策，央行也釋出可能降息的風向，對於市場是否具穩定作用，仍有待觀察。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）因應武漢肺炎疫情的刺激措施不足以吸引投資人，同時歐美市場持續疲軟全面收黑，英國倫敦FTSE 100指數下跌83.71點或1.40%，以5876.52點作收。德國法蘭克福DAX30指數下滑36.81點或0.35%，收在10438.68點。法國巴黎CAC 40指數下挫26.36點或0.57%，收4610.25點。（編輯：黃國倫）1090312

延伸閱讀
美股大漲逾千點 法人：台股基本面有撐美股3大指數崩跌 台股早盤挫130點後跌勢收斂油價狂跌觸發全球股災 台股重挫344點失守年線

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報