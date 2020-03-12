中信金模擬疫情3情境 估6月景氣將U型復甦

（中央社記者劉姵呈台北12日電）肺炎疫情來勢洶洶勢必衝擊經濟，中信金模擬3種情境，其中機率最大的是6月若可控制疫情，景氣將呈U型復甦；但預估美國及台灣央行陸續降息救市後，中信銀核心業務會有小幅衰退的情況，進而衝擊獲利表現。

中信金控今天下午舉辦線上法人說明會，媒體關注武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響。中信金財務長邱雅玲表示，過年前剛通過今年銀行各業務目標，但過完年之後就因疫情席捲全球，以致「風雲變色」，因此中信金在2月中旬重新調整各業務目標，並對營運可能產生的衝擊，模擬3種情境。

中信金表示，第一種情境為疫情在3、4月控制住，景氣將呈現「V型復甦」、快速反彈，此狀況對銀行信用卡消費金額、中信在中國武漢與湖北的租賃公司業務影響最大，但對金控如財管等核心業務的影響有限。

邱雅玲說，在全球央行爭相降息救市趨勢下，會產生公債評價利益，使公司獲利增加，不過隨著歐洲疫情大爆發，內部目前評估，第一種情境發生機率很小。

第二種情境為疫情在6月獲得控制，景氣將呈現「U型復甦」，預計到下半年反彈。中信金評估第二種情境的機率最大，對觀光、旅遊及餐飲產業衝擊較大，且高科技資通訊供應鏈也會有中斷的風險，中小企業存貨、資金及營運都會產生困難。

最後一種狀況為疫情恐到年底才控制住，將呈現景氣蕭條情況，對中信金的營運衝擊最大，但評估機率較小。

邱雅玲說，近期股債市雖然有波動，不過，投資團隊可仍利用波段操作獲利，但內部預估美國聯準會（Fed）今年總共會降息4碼，台灣央行也跟進降息1碼，如此一來，客戶貸款需求會同步下降，且信用卡與財富管理業務都會受到影響，中信銀核心業務會有小幅衰退的情況，進而衝擊獲利表現。（編輯：林孟汝）1090312