首季獲利恐受疫情衝擊 上銀和亞德客-KY一度跌停

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）武漢肺炎疫情蔓延歐美，衝擊全球股市崩跌，法人預期傳動元件廠上銀和氣動元件廠亞德客-KY首季獲利恐年減25%和15%左右。上銀和亞德客-KY盤中一觸及跌停。

上銀一度觸及跌停232.5元，隨後打開來到235元，仍大跌8.91%，盤中跌停是去年6月上旬以來低點，亞德客-KY也一度跌停386.5元，是去年10月上旬以來低點，之後打開來到397.5元，跌7.3%。

本土法人報告預期，受武漢肺炎疫情影響生產部分停擺以及出貨遞延，預估上銀第1季獲利恐較去年同期減少25%左右，亞德客-KY首季獲利恐年減15%以上。

觀察上銀營運趨勢，法人指出市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到第3季上銀業績可望較去年同期轉正，上銀和大銀微系統今年業績仍需觀察武漢肺炎疫情影響程度，第1季應該是今年谷底。

觀察傳動元件產業在中國產能進展，本土法人報告指出，在電子業應用帶動下，傳動元件日廠THK第1季訂單季增，儘管有武漢肺炎疫情影響，日商的中國客戶目前並未取消訂單。

觀察氣動元件在中國產能進展，本土法人報告指出，在電子業應用帶動下，氣動元件日廠SMC第1季訂單季增，儘管有武漢肺炎疫情影響，中國客戶目前並未取消訂單。

在產能恢復進展，報告指出，SMC稼動率超過50%。不過部分中國客戶要求遞延出貨。

報告預期，庫存回補需求將在第2季開始出現，也就是資本支出週期帶動的訂單復甦，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單可望在第2季出現，帶動包括亞德客-KY在氣動元件營運優於預期。（編輯：趙蔚蘭）1090313