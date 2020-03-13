台元鼓勵員工優離優退 降低轉型衝擊

（中央社台北13日電）媒體報導裕隆集團旗下台元紡織竹北廠擬資遣員工並關廠，裕隆集團指出，台元紡織因應轉型發展，鼓勵員工「優離、優退」，希望在轉型過程中降低對員工的衝擊，並強調目前公司沒有資遣員工。

裕隆集團指出，台元紡織因應環境變化，重新針對全球各地的產能進行優化配置，逐步檢討台灣及海外工廠的定位及角色。

台元推動紡織事業轉型策略發展，實施優退辦法，鼓勵員工優離、優退，並輔導員工轉業，希望在轉型過程中降低對員工的衝擊。根據台元紡織的優離、優退公告，優退申請已在3月6日截止，優離時間將於今天截止。優退員工最多可多領到6個月，優離員工最多也可多領5個月。

台元科技園區被譽為「台版矽谷」，是裕隆集團轉型推動產業聚落升級的代表作。台元紡織在20年前將竹北老廠廠房基地重新開發，現在已到第八期，總計逾12萬坪，吸引300家IC設計、資訊、光電、生技產業等科技廠商，進駐率逾9成。

根據裕隆集團規劃，台元未來將朝向海外生產，國內生產基地包括竹北廠及竹南廠長期都將朝向關廠方向，而台元也釋出優離、優退方案，提供好的辦法讓員工申請。

台元紡織是一家沒有上市櫃的老牌紡織廠，主要生產棉紡與牛仔布，資本額新台幣81億元，董事長為嚴陳莉蓮。由於近年相關產業鏈大多外移，台元雖然在台灣仍有生產線，採取接單生產，但考量產業競爭力與企業經營的長期發展，提出員工優離、優退方案。（編輯：楊凱翔）1090313