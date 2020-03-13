投資台灣總金額突破9000億 68家企業排隊待審

（中央社記者吳柏緯台北13日電）經濟部今天通過7家中小企業擴大投資案，投資金額超過新台幣38億元。目前投資台灣3大方案帶動395家企業投資，總金額達9030億元，衝破9000億大關。

投資台灣事務所今天通過7項擴大投資台灣的投資案，總投資金額達38億元。經濟部說明，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已帶動395家企業投資，金額約9030億元。預估創造7萬4997個本國就業機會，後續約有68家企業排隊待審。

專注於鋰離子電池正極材料、電池芯及電池模組研發的格斯科技，將斥資25億元在桃園中壢工業區建置新廠並導入自動化生產設備，期望能打破目前國際市場被中、日、韓等國壟斷的態勢，帶動台灣整體相關電池產業提昇至國際級水準。預計招募近200位人才。

廢塑膠容器再生處理廠商永溢環保，為優化PET塑膠瓶片純度，提高再利用產品品質，將斥資5億元於彰化縣芳苑鄉擴建廠房，並擴大清洗產線及加工抽粒產線智慧化設備，取代傳統以人工方式挑選異材質。

震勵機械擁有機械、關鍵零組件製造及開發經驗，除提供國內外大型鋼鐵廠、機械廠及射出機系統廠，同時打入日本、泰國、印度等地的國際大廠。為滿足國內外高階客戶對產品的嚴格要求，將投入逾1億元在台南市新吉工業區興建新廠、導入新設備及技術，朝設備智慧化升級與數位化管理邁進。

專攻高強度鋁合金客製化產品的福隆鋁業，預計斥資近2億元在高雄市路竹區增設新廠，導入智能管理系統，提升生產作業精細度，使產品少量多樣精緻化，突破傳統鋁合金產業削價競爭惡性循環，並積極開發國外市場與客戶，拓展國際能見度。

隴鈦銅器專注代工生產各式安全智慧五金產品，為因應全球布局及長期發展需求，確保競爭優勢，預計投入近3億元，在既有彰化全興工業區增設產線，引入智動化五金製程技術，提升產業競爭力。

勝新機械專精船舶零件與車用齒輪零件研發製造，以北美維修為主要市場，外銷比率達7成以上。由於目前產能已滿載，為因應市場需求，預計投資近1億元在台中烏日區增設新廠，導入機器手臂、自動測量系統、影像自動檢測系統等設備。

利電電機因應近年拓展歐、美、日客戶，以及國際車廠電機供應商，將斥資逾2億元於台中神岡區新建智慧化廠房取代原租賃廠房，並將部分資金投入研究發展，提升產品性能及品質穩定度，滿足客戶需求，藉此擦亮全球品牌知名度。（編輯：林孟汝）1090313