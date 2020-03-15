逐筆交易新制3/23上路 投資人一定得知道3件事

（中央社記者韓婷婷台北15日電）盤中全面逐筆交易即將在3月23日起上路，下單模式變成6種，複雜度增高，恐怕一般投資人至今還搞不太清楚，主管機關及券商提醒，近來市場波動度大，投資人至少得先知道3件事。

一般投資人如果無法在短期間完全熟悉瞭解新制，至少要先認識當日有效限價單（ROD限價）、立即成交否則取消市價單（IOC市價）2種下單模式，再來就是當沖客或者在當天一定得買進或賣出的投資人，在收盤前5分鐘必須重新掛單，以漲停買進或跌停賣出委託才會優先成交。

櫃買中心提醒投資人在逐筆交易上路後，投資人必須在每次下單時要選擇有效期別，ROD、IOC及FOK（立即全部成交否則取消）3選1。由於一般投資人大概只會用到是ROD跟IOC，所以先記住這2種模式就可以。

再來是實際操作的2種情境：如果只想就自行設定的理想價格進行買賣，就選「ROD的限價單」；但若一定要在當下積極買進或賣出，那就選「IOC的市價單」。

券商表示，現行集合競價方式為每5秒撮合一次，逐筆交易則是單到即撮合，因此未來投資人可能要面對成交非常快速，股價變化比較快，所以提醒投資人，如果不想買到高，賣到低，就要下「ROD的限價單」。

所謂ROD（Rest of Day）指的就是，委託後未能一次成交也不取消，當天交易時間內都有效。

IOC（Immediate-or-Cancel）指的是，未成交部分自動取消，殘餘委託不留存於委託簿。

FOK（Fill-or-Kill）指的是，數量未能全部成交整筆自動取消，委託不會留存委託簿；櫃買指出，通常這種委託是策略性交易的投資人在操作的，例如期貨有做避險交易或透過程式交易的投資。

除了要知道2種下單模式外，另外要注意的是開盤前及收盤前5分鐘的下單；如果在最後5分鐘一定得買進或賣出時，必須要重新下單，這時市價單是進不來的，必須掛漲停買進或跌停賣出才會優先成交。

由於開盤前及收盤前5分鐘2時段仍採過去集合交易，因此這些時段投資人下單方式無須改變。例如投資人現行習慣以漲跌停價進行買賣委託，以搶得最優先成交順位，未來逐筆交易下在該2時段仍適用，只要選擇ROD的限價單即可。

另外券商也提醒，當瞬間價格穩定措施發生時，其暫緩期間可輸入一般限價委託，不接受市價、IOC、FOK委託。原來留在委託簿的市價單也會被退單，投資人要特別注意。（編輯：黃國倫）1090315