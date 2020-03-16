長電追加資本支出拚5G 日月光投控免驚衝獲利

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國半導體封測廠長電科技擬追加資本支出人民幣8.3億元因應重點客戶產能擴充，法人指主要受惠海外客戶5G拉貨。市場人士表示，對台廠日月光投控沒有影響，法人估投控今年獲利可創新高。

長電科技日前公告，為達成今年公司經營目標，滿足重點客戶市場需求，擬追加固定資產投資人民幣8.3億元，用於重點客戶產能擴充。

中國法人報告指出，長電科技之前計畫今年資本支出人民幣30億元，其中為重點客戶擴產需求人民幣14.3億元，其他產能擴充及產線維護人民幣15.7億元。

法人指出，隨著5G滲透率的提升，長電科技受惠海外大客戶在5G領域封測需求，進而追加資本支出。

從客戶端看，法人指出，長電科技主要客戶包括中國華為旗下海思（Hisilicon）、美國高通（Qualcomm）、Marvell、中國展訊、台廠聯發科等。其中，長電韓國（JSCK）的系統級封裝（SiP）產品，間接切入蘋果供應鏈。

根據法人資料，長電科技旗下有8大控股子公司，包括全資控股的星科金朋、長電韓國、長電先進、滁州廠、宿遷廠以及合資的新順、新基、新晟。其中，星科金朋、長電韓國、長電先進主攻高階半導體封測業務。

市場人士表示，長電追加資本支出，對台廠日月光投控沒有影響。日月光投控先前表示，今年仍可延續去年成長動能，5G應用將是主要成長動能之一，公司持續布局5G相關封測技術和產能。

法人預估，第1季日月光投控持續受惠邏輯晶片半導體封測持穩、5G業務放量，第1季IC封測和材料業績僅季減5%以內，力拚持平，電子代工服務（EMS）業績季減幅度不到30%。

展望今年，法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立來新高。（編輯：郭萍英）1090316