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文曄增資案獲ISS報告支持 大聯大股權恐被稀釋

最新更新：2020/03/16 19:03

（中央社記者吳家豪台北16日電）半導體通路商文曄擬增資反制大聯大收購，遭大聯大質疑過度稀釋股權，但外資權威機構ISS上週發出報告支持文曄股東會議案。業界分析，大聯大持股恐降至19%。

因處於與祥碩換股案的緘默期，文曄今天僅低調表示，感謝ISS報告支持股東會議案。

文曄為反制大聯大收購並鞏固經營權，今年以來頻頻出招，除了將股東會時間提前至3月27日之外，另於2月21日宣布攜手高速傳輸晶片廠祥碩進行換股合作，換股後文曄和祥碩合計持股超過3成，超越大聯大。

文曄董事會也在2月15日決議辦理私募案或以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股，待股東會同意通過。

根據外資權威投資機構ISS（Institutional Shareholder Services）於3月11日發布的報告，募資案雖然會造成文曄28.74%的股權稀釋，且大聯大表達募資案恐過度稀釋股權的疑慮，但文曄也提出多項方案，並說明私募方式的3年禁售期將有益於策略結盟公司與策略夥伴的合作。

ISS報告表示，若以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股，會讓既有股東喪失優先購買權，但是相較於其他方案，有助於文曄提高發行價格。另外，文曄提出的方案能提供管理層更多彈性，使用最適合公司營運需求、降低對既有股東影響、同時降低風險的方式增資。

ISS認為文曄增資提案基於合理原理，也沒有發現其他重大疑慮的情況下，建議支持辦理私募特別股案、辦理私募普通股案，或以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

此外，文曄管理層提案修改公司章程，將額定資本額從新台幣100億元分為10億股，提升至150億元分為15億股。ISS認為，這次提案增加原額定資本額的50%，能給予管理層足夠但不過度的彈性，可發行新股並投注於營運活動，故建議支持此議案。

業界人士表示，ISS報告結果蠻讓人意外，以往增資案如果股權稀釋較多，ISS不一定會支持。但ISS了解文曄過去幾年成長快速，負債比同業更高，未來若要跟銀行借錢比較難，必須從股東普通股增資去支持未來成長，確實有營運上的需求。

分析大聯大持股稀釋狀況，文曄與祥碩完成換股後，大聯大持股將從30%降至23%。若文曄增資1.7億股，大聯大持股預計將降至19%，但仍是最大股東。

ISS提供公司議案的投票意見，主要服務全球各大資產管理公司、資產服務公司等專業機構投資者，因此ISS研究報告具有相當大的影響力。（編輯：蘇志宗）1090316

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