有線電視衰退 大豐營收逆勢創高

（中央社記者江明晏台北17日電）全台有線電視戶數已於2019年第4季跌破500萬戶大關，大豐逆勢突圍，受惠寬頻用戶數成長，2019合併營收創新高，首度突破20億元，董事會也決議每股擬配發現金股利3元。

大豐有線電視股利政策出爐，將以盈餘及資本公積發放現金股利，合計派發3元（盈餘2.7元，資本公積0.3元），並公告將於6月15日召開股東會，提請股東會決議。

近年有線電視戶數直直落，於2019年第4季已跌至500萬戶以下，大豐集團內的系統台力守用戶數防線，去年第4季用戶數約23萬2000戶，2019合併營收創下新高，突破20億元，成功逆勢成長。

大豐表示，營收攀升的主要成長動能就是來自寬頻用戶數的成長，近年不斷以有力的價格定位和光纖到府網路爭取用戶支持，目前大豐集團整體的寬頻用戶數已突破10萬戶，各區寬頻滲透率平均也達到42.5%，高於業界水平。

5G時代將來臨，大豐認為，消費者使用智慧家庭設備與高畫質影音需求逐漸提高，家中超高速寬頻上網需求隨之增加，大豐有線電視旗下的大大寬頻於3月推出1.2G超飆速（1.2G/300M）專案，每月價格新台幣999元，盼在有線電視業者陸續推出高速寬頻上網的市場中，搶占一席之地。（編輯：郭萍英）1090317