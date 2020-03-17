美歐調整總體經濟策略 中國：政策工具依然充足

（中央社記者林克倫北京17日電）針對美國與歐洲等主要經濟體對總體政策做出大幅調整，中國國家發改委官員上午表示，中國擁有的政策工具依然充足，將適時頒布相關儲備政策，力爭將疫情的影響降到最低。

中國國家發展和改革委員會上午採網路直播方式舉行3月例行記者會，綜合司副司長李慧回答提問時強調，要在加強疫情防控的同時，有序恢復正常生產生活秩序，強化「六穩」舉措，注重長短結合、精準施策，充分釋放中國發展的巨大潛力和強大動能。

她表示，下一步將重點做好5個方面工作：一是有序推動復產達產，根據疫情分區分級推進復工復產，讓人流、物流、資金流有序轉動起來，保持產業鏈總體穩定，暢通經濟社會循環。

二是掌握好各項援企政策落實見效果，加大對重點行業和中小企業幫扶力度，全面強化穩就業舉措，落實好減稅降費、定向降準和穩崗補貼等各項政策，努力保障已復工和準備復工企業的日常防護物資需求。

三是積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，特別是要以更大力度、更加精準地補齊疫情防控暴露出的短板弱項，為經濟社會的持續健康發展打下良好基礎。

四是努力穩定外貿外資，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，用足用好出口退稅、出口信用保險等穩外貿政策工具，做好重大外資項目落地。

五是著力釋放發展潛力，更加注重用好改革開放關鍵一招，加快體制機制改革步伐，持續優化營商環境，進一步擴大對外開放，充分激發市場主體的活力、動力和潛力。

李慧表示，美歐等主要經濟體這段期間對總體政策做了大幅調整，「中國擁有的政策工具依然充足」，將密切監測經濟運行態勢，根據形勢發展需要，適時頒布相關儲備政策實施，加大政策對沖力度，力爭將疫情的影響降到最低，完成好全面建成小康社會目標任務。（編輯：楊昇儒）1090317