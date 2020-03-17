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股匯雙殺 新台幣小貶3分相對抗貶

最新更新：2020/03/17 17:14

（中央社記者蘇思云台北17日電）美股道瓊指數大跌2997點，創史上單日最大跌點，台股一路震盪，終場下跌278.14點，收9439.63點，創14個多月新低；但新台幣匯率相對穩定，盤中一度升值到30.19元，收盤收30.25元，貶3分。

新台幣兌美元今天已是連5貶，來到近半個月低位，台北及元太外匯市場總成交金額為20.55億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）日前一口氣降息4碼，道瓊指數大跌近3000點，讓市場陷入恐慌，台股早盤一度重挫超過300點，雖後來跌幅收斂，可惜終場仍收黑在9439.63點；新台幣表現則相對抗跌，新台幣兌美元開盤雖重貶1角，以30.32元開出，不過隨著台股跌幅收斂，盤中一度升值到30.19元，最終收30.25元。

外匯交易員表示，最近雖然外資匯出去的金額不少，但匯入金額、贖回基金的需求也不少，目前看起來，外匯市場中的兩股力量相當。

外匯交易員認為，新台幣雖然今天小貶3分，但相較於韓元貶勢，新台幣匯率跟其他亞洲貨幣相比「算是風平浪靜」，目前看起來，要升破30.2元有壓力，預期短期區間可能落在30.2元到30.25元之間。

台灣中央銀行將於19日召開理監事會議，市場普遍認為央行可能會宣布降息，但外匯交易員表示，由於眾人已有預期心理，就算週四宣布降息半碼或1碼，對新台幣匯價走勢應該沒有太大影響。（編輯：楊凱翔）1090317

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