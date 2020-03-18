台股翻黑9500點得而復失 市場保守觀望

台股18日盤中呈現區間震盪走勢，指數一度走堅收復9500點大關，不過盤中鴻海翻黑，台積電力守平盤，大盤又回落至9400點附近。中央社記者林俊耀攝 109年3月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）儘管美股大漲，台股盤中翻黑回落9400點附近，9500點大關得而復失。法人表示，市場仍保守觀望，賣壓未結束，疑慮疫情不確定因素，台股短期內仍呈現跌深反彈整理格局。

儘管美股道瓊大漲逾千點，台股今天盤中呈現區間震盪走勢，指數一度走堅收復9500點大關，不過盤中鴻海翻黑，台積電力守平盤，大盤又回落至9400點附近。

到10點25分，台股加權指數來到9406.94點，下跌32.69點，跌幅0.35%，成交值來到新台幣909.53億元。電子股盤中翻黑，金融股跌0.95%。

主要電子權值股漲跌互見，其中台積電盤中力守平盤268元，鴻海盤中來到70.3元，小跌0.42%，股王大立光來到3745元，小漲0.27%。

日月光投控來到56.9元，下跌1.39%，聯發科來到316元，小漲0.16%。今天起實施庫藏股的可成來到193.5元，漲2.65%。

傳產股台塑四寶跌勢明顯，其中台塑盤中來到72.2元，跌3.22%，台塑化來到68.5元，跌1.3%，台化來到63.7元，跌3.78%，南亞來到54元，跌3.57%。

兆豐國際投顧指出，美股儘管大漲，不過台股今天盤中跌深反彈的力道不夠強，顯示市場仍保守觀望，包括市場賣壓未結束，對於疫情不確定因素有疑慮。

在市場賣壓部分，兆豐國際投顧指出，主要是因應投資人贖回、外資法人仍有賣壓；此外法人內部停損機制持續運作，這兩大因素壓抑近期台股反彈力道。

此外，市場對於疫情不確定因素仍有疑慮，兆豐國際投顧預期，疫情恐影響今年上市櫃公司獲利表現，預估影響幅度可能在10%到20%區間，這也使得台股短期內呈現跌深反彈整理格局，暫時不會出現大幅反彈。（編輯：張均懋）1090318