貿聯去年每股賺15.54元新高 擬配股息9元

（中央社記者韓婷婷台北18日電）貿聯-KY去年度繳出亮眼成績，稅後盈餘新台幣18.44億元，年成長32.44%，每股稅後盈餘（EPS）15.54元，擬每股配息9元，貿聯表示，目前復工優於預期。

貿聯-KY公告2019年營收230.92億元，比去年同期增加7.95%，毛利率24.36%，營益率10.44%，稅後淨利歸屬母公司18.44億元，較去年同期增加32.44%，EPS為15.54元。擬每股配息9元。按昨天收盤價147元計算，現金殖利率約6%

貿聯-KY表示，去年第4季受歐美假期影響，除了電動車、半導體設備線束出貨動能仍強外，其他產品季節性趨緩。第1季營收有緩衝庫存支應，可望減緩武漢肺炎疫情復工延遲的影響。

貿聯-KY指出，目前復工優於預期，資訊類、車用以及半導體設備出貨持續順暢。不過，復工期間人力物料短缺，工時縮減，預期成本負擔增加。

綜觀各產品線整體第1季表現，貿聯表示，資訊用線季初出貨略增，季中後因歐美拉貨漸緩。車用線部份，電動車線束出貨持續升溫、運動車季中轉淡。工業用線部份，半導體設備線束拉貨續強。電器用線、醫療用線在季初持穩，季末季節性偏淡。

展望第2季，貿聯-KY表示，第2季訂單能見度仍佳，惟疫情迅速擴散至全球，加上油價震盪，後續仍需關注疫情及終端需求變化。（編輯：張均懋）1090318