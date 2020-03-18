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武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作
首頁 / 產經

瑞銀：中國經濟弱前所未有 估成長率僅1.5%

最新更新：2020/03/18 13:03

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情對中國今年前2月經濟帶來嚴重衝擊，3月經濟活動仍未完全恢復常態，瑞銀最新報告指出，中國「經濟弱勢前所未有」，並大幅下修2020年經濟成長率預測值至1.5%，無法保2。

瑞銀今天公布瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤發表的報告，內容指出，2大因素拖累中國經濟增速，使得中國今年經濟成長率較先前預測的4.8%更低，下修至1.5%。

報告指出，一是2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情及全國停工大幅衝擊1至2月的經濟活動，部分服務業也遭重創，雖然復工步伐正在提速，3月經濟活動仍未完全恢復常態，第1季經濟成長率可能因此大幅弱於預期。

另個原因是全球經濟惡化可能拖累中國恢復步伐，瑞銀認為，全球疫情蔓延，越來越多的國家開始實施封鎖及出行限制，隨著未來歐美經濟所受負面影響顯現，全球需求可能大幅走弱，拖累中國出口；同時，輸入病例風險上升，中國在放寬出行限制時可能會更謹慎。

瑞銀預計中國全年經濟增速降至1.5%，且已考慮第2季至第4季，之前被抑制需求會釋放，以及經濟活動全面復工，並且考慮規模超過GDP2%的財政政策支持、貨幣信貸政策進一步寬鬆等因素；貨幣政策雖有助於確保企業和市場平穩運行，但對於緩解疫情和出行限制影響、刺激增長的作用比較有限。

值得注意的是，如果中國財政支援力度或房地產活動反彈強於預期，經濟成長率還是可能更高。但瑞銀認為，這種可能性較低，即使在較為樂觀的情景下，今年經濟成長率也不太可能超過3%。

匯率方面，瑞銀表示，1至2月運輸的瓶頸進一步推高食品價格通貨膨脹，但受中國增長疲弱、油價暴跌、全球經濟惡化等影響，下半年消費者物價指數（CPI）有望迅速回落；儘管有增長放緩、貨幣寬鬆等預期，預估美元兌人民幣匯率保持在7左右。（編輯：郭萍英）1090318

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