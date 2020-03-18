疫情重創台股失守9300點 金管會調降借券賣出量

（中央社記者劉姵呈台北18日電）疫情衝擊，台股今天跌破9300點關卡，金管會宣布將啟動第三階段穩股措施，調降每日盤中借券賣出委託數量，並放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也呼籲證券自營商發揮市場調節功能。

金融監督管理委員會今天表示，自3月19日起3個月，將調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量30%，調降為10%。

不過，因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供的券商，或擔任股票選擇權期貨自營商、股票期貨造市者等避險需求借券賣出，可不受限制。

同時，金管會宣布，將放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，從3月19日起3個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

金管會表示，台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，將有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上台商回流及轉單效應，均有助台股基本面。

金管會也呼籲，證券自營商發揮市場調節功能，並鼓勵金融保險業可逢低布局；另也鼓勵保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低的績優股。

金管會也再強調，若股市發生非理性下跌，金管會將適時進行評估及應變。（編輯：林孟汝）1090318