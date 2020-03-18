疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情不見好轉，美股大漲大跌更讓投資人摸不著頭緒，市場信心脆弱，台灣今天股匯齊跌，新台幣兌美元連6貶，收盤收30.276元，貶2.6分，台北及元太外匯市場總成交金額18.33億美元。

近期美股如同做大怒神一般，漲跌動輒千點起跳，且美期指數度上演熔斷戲碼，市場人心惶惶，台灣股匯市也受到波及。台股今天午盤後震盪走弱，終場大跌220點，收盤指數9218.67點，逼近十年線9110點大關。

外資崩潰出逃的情況下，新台幣匯率也難逃走貶命運，今天已經連6貶，續探逾半個月新低。

不過在外資持續爆量賣超台股並匯出的情況下，新台幣兌美元今天僅小貶2.6分，且盤勢呈現先升後貶，外匯交易員指出，出口商拋匯支撐，加上減碼海外投資部位贖回的量也蠻大，兩股力量勢均力敵，使得新台幣相較其他亞幣更為抗跌。

然而，外匯交易員認為，國際金融情勢處在極為動盪的狀態，從股市跌、債券跌、黃金跌、油價跌等現象便可看出，「大家就只想要現金」，而目前國際流動性最好還是美元，市場行情料將推動美元往走強方向前進，新台幣短線承壓，後續走勢易貶難升。（編輯：楊凱翔）1090318