更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派觀察／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們愛洗手就是不戴口罩
首頁 / 產經

疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓

最新更新：2020/03/18 18:54

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情不見好轉，美股大漲大跌更讓投資人摸不著頭緒，市場信心脆弱，台灣今天股匯齊跌，新台幣兌美元連6貶，收盤收30.276元，貶2.6分，台北及元太外匯市場總成交金額18.33億美元。

近期美股如同做大怒神一般，漲跌動輒千點起跳，且美期指數度上演熔斷戲碼，市場人心惶惶，台灣股匯市也受到波及。台股今天午盤後震盪走弱，終場大跌220點，收盤指數9218.67點，逼近十年線9110點大關。

外資崩潰出逃的情況下，新台幣匯率也難逃走貶命運，今天已經連6貶，續探逾半個月新低。

不過在外資持續爆量賣超台股並匯出的情況下，新台幣兌美元今天僅小貶2.6分，且盤勢呈現先升後貶，外匯交易員指出，出口商拋匯支撐，加上減碼海外投資部位贖回的量也蠻大，兩股力量勢均力敵，使得新台幣相較其他亞幣更為抗跌。

然而，外匯交易員認為，國際金融情勢處在極為動盪的狀態，從股市跌、債券跌、黃金跌、油價跌等現象便可看出，「大家就只想要現金」，而目前國際流動性最好還是美元，市場行情料將推動美元往走強方向前進，新台幣短線承壓，後續走勢易貶難升。（編輯：楊凱翔）1090318

延伸閱讀
新台幣開盤貶0.7分 為30.390元新台幣開盤貶4.8分 為30.450元新台幣開盤貶0.3分 為30.475元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報