限制借券放寬擔保品 金管會祭5大救市措施

（中央社記者劉姵呈台北18日電）武漢肺炎疫情造成全球股災，台股自11日起連跌6個交易日，今天跌破9300點。金管會晚間宣布採取5大救市措施，其中，為打擊外資空頭，自明天起3個月，將限制借券賣出數量。

金融監督管理委員會在2018年10月，美中貿易戰導致台股跌破萬點時，也曾實施穩定股市措施；今年武漢肺炎疫情大流行，全球股市劇烈震盪，台股也遭波及，金管會3月12日起啟動第一階段救市措施，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股。

由於台股跌勢未止，金管會今晚宣布，自3月19日起3個月，將調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量30%，調降為10%。

不過，因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供的券商，或擔任股票選擇權期貨自營商、股票期貨造市者等避險需求借券賣出，可不受限制。

此項措施也是這波股災以來，金管會首度採行較強制性的介入措施，分析師認為，借券賣出最多的就是外資，預期這措施對抑制外資空頭，較具實際的效果。

同時，金管會宣布，自3月19日起3個月，將放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

另外，金管會也呼籲，證券自營商發揮市場調節功能；並鼓勵保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低的績優股。

此外，金管會鼓勵，上市櫃公司可在資金調度有餘裕的情況下，適時實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。

統計截至3月17日止，上市櫃公司目前執行中的庫藏股計有49件，上週新增15件、本週新增17件，預計最大可買回金額共計約新台幣205.54億元。

最後，金管會強調，台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，將有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上台商回流及轉單效應，均有助台股基本面。

金管會指出，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊的即時揭露，若股市發生非理性下跌，將適時進行評估及應變。（編輯：鄭雪文）1090318