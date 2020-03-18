央行理監事會19日舉行 市場一面倒押注降息

（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行19日將召開第1季理監事會，各界屏息以待，相較於過去市場預期一面倒地認為「按兵不動」，這次普遍押注將降息，只是幅度多少的問題，但元大寶華董事長梁國源提醒，央行不能只有降息，配套才是關鍵。

截至去年第4季央行理監事會，利率已經「連14凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%。

不過今年初爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，且從中國擴散，蔓延至歐美，如今已重創全球經濟，知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit下修2020年全球經濟成長率，從先前預測的2.8%下修為1.7%。

美國聯準會希望為經濟提供更多支撐，3月3日緊急宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，15日又突襲式降息4碼（1個百分點），利率趨近於零；大動作降息反讓市場信心潰堤，迎來股匯市崩跌的慘況。

為了穩定市場信心、撐住經濟，美國總統川普將要求國會批准8500億美元（約新台幣25兆7000億元）武漢肺炎緊急支出計畫，此外，歐盟紓困也備妥逾4000億歐元，不難看出主要經濟體都採最高規格來因應疫情衝擊。

台灣疫情雖然不如歐美國家嚴峻，但今天確診病例數正式站上百人大關，且衛福部宣布非本國籍限制入境，所有入境者居家檢疫14天，再次拉高防疫層級，足見情勢嚴峻。

「台灣降息勢在必行」匯銀人士表示，央行總裁楊金龍先前於立院的發言就已透露降息端倪，如今台灣疫情升溫，基於金融穩定、信心喊話，都可以預期到降息的結果。

學者專家以及金融圈一面倒地認為央行會降息，國泰金控今天下午舉行2020年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，會中也指出，台灣經濟情勢尚算穩定，但油價、疫情等不確定因素加大，金融市場急劇波動，聯準會等主要央行也已緊急降息，因此，研判央行明天將降息半碼，採行寬鬆貨幣政策應對。

合庫金則在17日的法說會上表示，因疫情將帶來負面衝擊，除了主計總處下修經濟成長預測，美國大降息造成新台幣升值，且出口廠商面對疫情及匯兌損失雙重衝擊，市場預期央行將面臨強大降息壓力。

梁國源分析，央行降息多少可以紓緩企業的資金壓力，在局勢動盪之下，對於穩定企業營運多少有幫助，估計央行降息幅度可能達到1碼。

但梁國源也強調，除了緩解企業壓力，降息對於刺激經濟的效果存疑，政府若想要穩住經濟，甚至達到振興效果，針對性的財政政策是不可或缺的。

匯銀人士則說，除了降息，央行必須有配套作為，甚至與財政部、金管會、公股行庫聯手，端出完整的搭配方案，並針對特定受衝擊產業給予協助，才能真正穩住實體經濟。（編輯：楊凱翔）1090318