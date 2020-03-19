寶齡加入中研院武肺快篩試劑國家隊評選計畫

（中央社記者韓婷婷台北19日電）歐美均找上台灣中研院合作，共同研發最先進的武漢肺炎快篩和疫苗，尤其快篩成為風險控管首要任務，中研院已尋求台灣生技廠合作，寶齡富錦率先公布加入中研院快篩試劑國家隊評選計畫。

為更有效控制武漢肺炎病毒病患新增數量及早期防堵可能的社區群聚感染，早期篩檢確診個案的能力成為各國防疫的重大關鍵，目前的實驗室「反轉錄聚合酶連鎖反應」（RT-PCR）測試方式，面臨較長檢疫時間及醫療體系容量的考驗。

寶齡富錦表示，目前新型快篩試劑透過檢測病人血液作為檢體，篩檢其中針對新冠狀病毒的「抗體」，因依賴患者對武漢肺炎病毒產生的免疫反應，故從病毒感染到身體產出抗體中間的時間差，將會是RT-PCR的空窗期，繼而造成防疫漏洞。

寶齡富錦指出，由於目前中研院主導的早期檢測試劑，以合成抗體的方式，直接針對病毒「抗原」檢測，並於短短15分鐘內完成檢測，預期可大幅縮短此空窗期影響，成為國家遏止疫情擴散的一大利器，也是目前各國看重的原因。

寶齡富錦發言人丁爾昆表示，寶齡富錦診斷事業部具有量產能力，也同時擁有研發技術，臨床執行力，分析糾錯力與國際法規認證能力，為台灣少有具一條龍完整研發平台生技藥廠。

丁爾昆表示，內部的目標是希望能夠結合A型及B型流感，並能將武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）檢測，整合於同一個檢測試劑上；除此之外，為了加速第一線醫療人員的即時辨識判定能力，相較於市場僅單一顏色顯示受測結果，寶齡專利開發的產品能夠以不同顏色，判斷檢體陰性、陽性及檢測結果有效性，直覺式的協助醫療人員加速及更精準判讀數據結果。

丁爾昆指出，寶齡已經積極參與中研院COVID-19的相關技術授權，有信心達成主管機關期待的短期量產目標，共同為台灣防疫盡一己之力。（編輯：張均懋）1090319