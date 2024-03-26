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大同出售芙蓉大樓 處分利益估72億

2024/3/26 20:13
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（中央社記者潘智義台北26日電）大同公司發言人丁爾昆今天宣布，子公司尚志資產與璞永建設等公司簽約，將處分芙蓉大樓，大同預計認列處分利益新台幣72.62億元。

丁爾昆今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，處分芙蓉大樓利益約72.62億元，除提升大同集團整體營運發展需求，充實公司營運資金，並達節省管理成本之外，也需回補歷年將所提列特別盈餘公積用以彌補虧損的差額，在回補特別盈餘公積之後，剩餘金額才是可供分派盈餘的基礎，但此金額不排除也包括其他用途。

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他指出，芙蓉大樓將出售予璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲公司，並已完成簽約，交易總金額131.25億元；處分利益72.62億元，預計今年下半年度交易完成後認列。

芙蓉大樓位於台北市大安區仁愛路三段136號地下2層至地上第6層及第13層至第15層，土地面積2843.08平方公尺（860.0317坪）、建物面積2萬1160.30平方公尺（6400.99坪）。（編輯：楊凱翔）1130326

#大同
#芙蓉大樓
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