賣場出現搶購人潮 推升食品股買盤

（中央社記者韓婷婷台北19日電）武漢肺炎疫情延燒，全台累計病例數達100例，民眾風險意識拉高，不少超市賣場出現搶購人潮，民眾囤物資心態同步推升今天食品股買盤，愛之味強勢亮燈漲停。

疫情指揮中心宣布台灣確診累計達百例，不確定性因素讓民眾恐慌情緒升溫，賣場陸續湧入人潮，除了衛生紙外，泡麵、罐頭等都成熱門產品，擔憂疫情加劇，民眾囤物資心態推升民生物資銷售業績，讓食品類股成為今天台股中相對抗跌族群。

愛之味率先強勢開高震盪走高，午盤過後即攻抵漲停價6.6元，龍頭食品廠統一企業也在11時過後從盤下開始向上拉升翻紅，盤中漲幅一度超過5%，尾盤收漲1元，收在62.9元，漲幅1.62%；佳格也受到激勵，漲2.95%，收在55.8元。泰山、福懋油、味王均見到翻紅，其中福懋油尾盤更戲劇性的由跌停板26.3元直拉衝高至31.8元，收盤大漲8.9%。

武漢肺炎疫情影響，民眾大幅減少餐廳外食，帶動網購、超市、超商冷凍及即食品熱銷；業者表示，賣場裡包括冷凍類食品、礦泉水、米、油、罐頭、泡麵、餅乾等乾糧銷量都見到提升。（編輯：黃國倫）1090319