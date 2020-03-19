國安問題 朱雲鵬估疫情影響年減300萬來台旅客

（中央社記者范正祥台北19日電）東吳大學巨量資料管理學院教授朱雲鵬今天指出，比照以往SARS疫情對旅遊業的衝擊程度，推估武漢肺炎疫情恐影響今年來台旅客數減少約300萬人次、影響27萬名旅宿從業人員，是國安問題。

立法院財政委員會舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，產業代表大吐苦水。與會的朱雲鵬說，千萬不要忽視疫情海嘯。

朱雲鵬分析武漢肺炎疫情對產業的衝擊，以2003年SARS疫情推估指出，SARS發生前的2002年有298萬人次旅客來台；但SARS爆發後，2003年來台旅客人次大幅下滑24.5%，降到224萬8000人次。如果用同樣的比例推估，2019年來台旅遊人次為1186萬4000人次，2020年在武漢疫情影響下，恐怕將年減300萬人次。

朱雲鵬指出，300萬人次這個數字的嚴重性是什麼，如果今年來台旅客數真的減少300萬人次，將會相當於以往SARS發生前一年，2002年全年來台遊客總人次。

他進一步說，根據統計，大概每11名外來旅客可創造一名旅宿從業人員的工作機會，假設今年少了300萬人次來台旅客數，估算2020年將會影響約27萬名旅宿從業人員的工作機會，約占全部86萬從業人員的3成，這會是非常嚴重的國安問題。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會榮譽理事長徐銀樹等多位產業代表在公聽會疾呼，「觀光產業不能倒」；淡江大學財務金融學系教授聶建中形容，防疫與紓困振興，民眾擔心「病死」，各產業擔心「餓死」，都面臨了掙扎。

國民黨立委曾銘宗擔心，疫情繼續延燒至第3季、第4季，有可能衍生成為2020金融風暴；特別預算新台幣600億元規模太少，恐不足以因應產業及勞工紓困所需。

曾銘宗表示，疫情防治要超前部署，紓困也要超前部署，他建議政府須掌握疫情發展及對產業面、金融面等重大衝擊，儘速利用政府貨幣政策及財政政策，例如擴大支出、減稅等措施超前部署，以利受到衝擊相關企業及勞工度過難關。

出席公聽會的交通部次長黃玉霖表示，這次衝擊遠大於SARS，他透露，下週會安排3場會議與觀光、旅行、旅宿及遊樂相關業直接面對面，大家把問題提出來。

黃玉霖說，預判旅宿業會開始出現一些狀況，下週的座談會就是針對中、大型的業界朋友，大家面對面把問題談清楚，交通部與觀光局會協助度過難關。（編輯：張良知）1090319