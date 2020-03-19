內政部修法 要求既有合法建築改善消防設備

（中央社記者王承中台北19日電）內政部今天表示，為提升場所自主滅火防護能力，通過修正「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」，要求既有合法建築應依規定，確實改善消防設備，如長照機構應設置自動撒水設備、119火災通報裝置等，以確保安全。

內政部今天發布新聞稿指出，民國107年10月17日修正發布的「各類場所消防安全設備設置標準」，已要求長照機構等場所，不論面積大小，皆應設置自動灑水設備、119火災通報裝置，且若達一定規模，廚房應設置簡易自動滅火設備，以利初期自主滅火，並提升火災發生時的通報效率。

為提供原有合法建築物消防設備的改善依據，內政部表示，為完備相關法令，內政部部務會報今天通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」修正草案，將107年的設置標準，明確納入既有合法建築物消防設備需改善的項目，並應依主管機關的要求，限期改善，以確保消防安全。

內政部指出，由於公共危險物品廠區，若發生火災往往火勢猛烈，危及消防搶救人員的安全，此次修正，也一併要求應設置「冷卻撒水設備及射水設備」，以避免擴大延燒，造成重大事故。修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。（編輯：楊凱翔）1090319