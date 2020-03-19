更多編輯台推薦新聞：
口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看
生活

口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由
首頁 / 產經

內政部修法 要求既有合法建築改善消防設備

最新更新：2020/03/19 16:07

（中央社記者王承中台北19日電）內政部今天表示，為提升場所自主滅火防護能力，通過修正「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」，要求既有合法建築應依規定，確實改善消防設備，如長照機構應設置自動撒水設備、119火災通報裝置等，以確保安全。

內政部今天發布新聞稿指出，民國107年10月17日修正發布的「各類場所消防安全設備設置標準」，已要求長照機構等場所，不論面積大小，皆應設置自動灑水設備、119火災通報裝置，且若達一定規模，廚房應設置簡易自動滅火設備，以利初期自主滅火，並提升火災發生時的通報效率。

為提供原有合法建築物消防設備的改善依據，內政部表示，為完備相關法令，內政部部務會報今天通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」修正草案，將107年的設置標準，明確納入既有合法建築物消防設備需改善的項目，並應依主管機關的要求，限期改善，以確保消防安全。

內政部指出，由於公共危險物品廠區，若發生火災往往火勢猛烈，危及消防搶救人員的安全，此次修正，也一併要求應設置「冷卻撒水設備及射水設備」，以避免擴大延燒，造成重大事故。修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。（編輯：楊凱翔）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報