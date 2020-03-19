4企業加碼投資台灣 總金額超過153億元

（中央社記者吳柏緯台北19日電）擴大投資台灣再傳捷報，共4家業者通過經濟部審查，投資總金額超過新台幣153億元。其中竹科的晶圓鍍膜大廠預計投入超過113億元打造智慧生產環境，為本次最大筆投資案。

投資台灣事務所今天通過2項台商回台投資方案與2項根留台灣企業加速投資行動方案，4案投資金額總計超過153億元，目前「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已帶動399家企業投資，金額約9187億元，創造7萬5852個本國就業機會。後續還有74家企業排隊待審。

這次通過「根留台灣企業加速投資行動方案」的有木製建材龍頭大廠科定企業，以及一間位在竹科，不願透露名字的晶圓鍍膜大廠。

經濟部指出，科定企業因應近年美中貿易戰持續升溫，加上大陸投資環境轉變及競爭對手日益崛起，為開拓全球商機，將斥資逾5億元，持續投入智慧化生產設備，優化製程並強化研發能量，更預計增聘85位本國優秀人才，藉以維持國際領先地位。

不願具名、位在竹科的晶圓鍍膜大廠，為因應市場與主要客戶對高階光學產品的需求，預計投入超過113億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境，以維持全球感測元件服務市場領先地位。

另外，本次通過「台商回台投資方案」的企業分別是全球最大高爾夫球桿頭製造商復盛應用科技，以及全球最大鋅壓鑄水龍頭零組件製造商橋椿金屬。

復盛應用科技近年來將事業觸角擴及航太、車用及機密工業零組件，擁有台灣唯一合格的航太級鈦合金鑄造廠。

經濟部指出，由於受美中貿易戰的高關稅影響，加上國際投資環境轉變，復盛決定將投資重心部分移回台灣。將斥資逾5億元擴建現有桃園廠房，全面提升製程自動化與設備智能化，另提升鑄造技術以應用於更高附加價值航太產業。將可創造34個本國工作機會。

橋椿金屬為了因應市場需求及提升營運效能，回台擴產有其迫切與必要性，將投資近30億元在台中大雅中科廠區增建既有廠房及新增19條智慧組裝產線，以滿足中國大陸市場之外的需求。（編輯：林孟汝）1090319