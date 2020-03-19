搶賺防疫宅經濟 台灣經貿網2月成交額成長24%

（中央社記者吳柏緯台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊，重創內需型服務業，不過，不需實體接觸的電商產業反而因此逆勢成長。外貿協會經營管理的台灣經貿網2月成交額較1月成長24%，其中防疫與食品產業表現最為亮眼。

武漢肺炎重創全球經貿局勢，不過電商產業卻逆勢成長，包含美國Amazon及台灣的PChome、Momo，業績表現皆較去年同期大幅成長。由外貿協會建置的台灣經貿網，業績同樣大幅成長，2月成交額較1月成長24%。

貿協官員受訪時指出，電商平台的旺季大約從9月到年1月，按照過去的經驗，2月起將進入淡季，因此營業額普遍都會衰退，然而今年2月的營業額卻逆勢成長，是令人相當意外的情形。

貿協官員說明，受到武漢肺炎疫情影響，包含防疫相關用品與食品類的銷售成績都很亮眼，貿協規劃的防疫專區與宅經濟專區的拜訪人數倍增。官員進一步說明，不只各種醫療照護產品詢問度暴增，為了躲避疫情，民眾減少外出活動，也帶動新一波宅經濟竄起，包含在家工作的視訊產品、影音遊戲設備、沖泡飲料與方便食品的銷售成績都很亮眼。

除了設置防疫專區與宅經濟專區外，貿協針對台灣經貿網的尊爵會員釋出優惠免運補助。此外，啟動「數位研習健檢列車」，自3月開始在全台巡迴舉辦，協助廠商進行一對一客製化電商諮詢服務。（編輯：楊凱翔）1090319