興采擬公開收購聚紡40%股權 每股40元

（中央社記者潘智義台北20日電）紡織廠興采實業副總經理王淑芬今天在櫃檯買賣中心重大訊息記者會宣布，將以每股新台幣40元公開收購聚紡公司30%至40%股權。

公開資訊觀測站資料顯示，興采實業董事長陳國欽也是聚紡董事長，除陳國欽個人掌握聚紡股權約17%之外，興采加碼買進聚紡股票，持股約7%。若此次公開收購案順利完成，則陳國欽與興采實業將持有聚紡過半股權。

王淑芬表示，公開收購期將從3月24日至4月13日，預定最高收購數量為聚紡普通股1374萬股，約已發行股份40%，若收購股權比例達最低收購數量1030.5萬股，約占已發行普通股30%，公開收購條件即成就。

她說，興采為全方位節能、環保機能性紡織品廠商，全球首創S.Café環保科技咖啡紗，及垂直整合服務，從研發、原料生產、紗線、布料、後加工處理，到成衣設計開發，讓品牌商能夠從紗線即客製化，滿足客戶追求差異性的需求。

她指出，聚紡為興采下游廠商，主要從事機能性防水透溼布料專業加工等，專為國際大廠代工防水透溼機能性紡織品。

興采希望透過此次公開收購，以興采自紗、織、染整垂直整合的布料送交聚紡做專業代工，朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈整合發展。

聚紡副總經理李義仁在重大訊息說明會表示，業務分3大塊，包括代工、成品布、防水透氣膜，以往代工占整體業務量7至8成，但現已降至6成，成品布、防水透氣膜各占2成，希望未來代工能降至5成。

李義仁說，防水透氣膜以往委外透過染整廠銷售至中國大陸，自去年開始則主動介入市場，但今年武漢肺炎影響市場開發力道，只能等疫情過後再衝刺業績；另外，聚紡自前年分12期提列空污費新台幣1.5億元，將在今年3月底完全提完，若將來行政訴訟能夠勝訴，已提列金額還可在財報中回沖。（編輯：楊玫寧）1090320